"Реал" определился с капитанами на новый сезон

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"Реал" определился с капитанами на новый сезонМадридский "Реал" определился с игроками, которые будут исполнять роль капитана команды в новом сезоне, информирует Marca.

Так, по сведениям издания, первым капитаном "сливочных" по-прежнему будет их многолетний лидер на поле Серхио Рамос. Его заместителями будут Марсело, Карим Бензема и Рафаэль Варан, заменивший в этой роли Криштиану Роналду, отбывшего в туринский "Ювентус".

Напомним,  "Реал" интересуется ведущим форвардом "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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