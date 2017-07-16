"Реал" определился с очередной альтернативой Мбаппе

Мадридский "Реал" рассматривает различные варианты на случай, если ему не удастся приобрести форварда "Монако" Килиана Мбаппе.

Так, по информации испанской прессы, очередным альтернативным вариантом перспективному французу был выбран нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала. Несмотря на то, что "старая сеньора" вряд ли будет согласна на продажу своего ведущего игрока, "сливочные" при необходимости будут готовы активизировать свои усилия по подписанию аргентинца.

Напомним, "Реал" не сможет купить Де Хеа текущим летом.