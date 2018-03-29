"Реал" определился с очередной своей приоритетной трансферной целью на лето

Теги реал мадридваленсиякарлос солер

"Реал" определился с очередной своей приоритетной трансферной целью на летоМадридский "Реал" определился с очередной своей приоритетной трансферной целью на ближайшее лето, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, по окончанию текущего сезона "сливочные" планируют предпринять попытки пописать полузащитника "Валенсии" Карлоса Солера, клаусула за которого равняется 80-ти миллионам евро. Королевский клуб рассчитывает снизить эту сумму за 21-летнего хавбека "летучих мышей" включением в будущую сделку кого-то из своих игроков - Маркоса Льоренте, Хакими Ашрафа, Дани Себальоса или Борхи Майораля.

В нынешнем сезоне Солер забил 1 мяч и сделал 5 результативных передач в 28 матчах за "Валенсию".

Напомним, "Реал" интересуется ведущим вингером "Манчестер Сити". | soccernews.ru

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