"Реал" определился с очередным кандидатом на замену Бэйлу

Мадридский "Реал" определился с очередным кандидатом на замену своему вингеру Гарету Бэйлу, информирует испанская пресса.

Сообщается, что королевский клуб уже вовсю работает над тем, чтобы определить круг потенциальных претендентов на то, чтобы занять место в его составе, которое может освободиться с уходом валлийца. Очередным игроком на эту роль "сливочными" был определен Кристиан Пулишич из дортмундской "Боруссии".

Напомним, другой альтернативой Бэйлу стал вингер "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru