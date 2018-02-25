"Реал" определился с очередным кандидатом на замену Бэйлу

Теги реал мадридкристиан пулишичборуссия дортмундгарет бэйл

"Реал" определился с очередным кандидатом на замену БэйлуМадридский "Реал" определился с очередным кандидатом на замену своему вингеру Гарету Бэйлу, информирует испанская пресса.

Сообщается, что королевский клуб уже вовсю работает над тем, чтобы определить круг потенциальных претендентов на то, чтобы занять место в его составе, которое может освободиться с уходом валлийца. Очередным игроком на эту роль "сливочными" был определен Кристиан Пулишич из дортмундской "Боруссии".

Напомним, другой альтернативой Бэйлу стал вингер "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 28-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 28-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 24 60
2 Боруссия Дортмунд 23 40
3 Шальке 24 40
4 Айнтрахт Франкфурт 24 39
5 Байер Леверкузен 24 38
6 РБ Лейпциг 24 38
7 Боруссия Менхенгладбах 24 34
8 Хоффенхайм 24 32
9 Ганновер 96 24 32
10 Аугсбург 23 31
11 Герта 24 31
12 Штутгарт 24 30
13 Фрайбург 24 29
14 Вердер Бремен 24 26
15 Вольфсбург 24 25
16 Майнц 05 24 24
17 Гамбург 24 17
18 Кельн 24 17
Полная таблица

топ-5 тегов