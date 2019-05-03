"Реал" определился с основным вратарем в следующем сезоне
Основным вратарем мадридского "Реала" в следующем сезоне станет бельгиец Тибо Куртуа, сообщает AS.
По сведениям издания, руководство клуба уже сообщило Куртуа, что сделает стаку на него. Таким образом, команду может покинуть Кейлор Навас, который недоволен количеством игровой практики. В этом случае дублером Куртуа может стать украинец Андрей Лунин, который сейчас выступает за "Леганес" на правах аренды.
В нынешнем сезоне 26-летний Куртуа провел за "Реал" 33 матча во всех турнирах, в которых пропустил 43 гола. 32-летний Навас сыграл 20 матчей и пропустил 19 мячей.
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|Атлетик Бильбао
|35
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|Реал Сосьедад
|35
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|Бетис
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