"Реал" определился с предложением по трансферу Погба

"Реал" не теряет надежд на покупку хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

По сведениям AS, "сливочные" готовы включить в сделку Хамеса Родригеса и доплатить 80 миллионов евро.

Напомним, что "Реал" проявлял интерес к французу минувшим летом, однако "МЮ" тогда затребовал за своего игрока 190 миллионов евро.

В этом сезоне Погба провел 6 матчей и отметился двумя результативными передачами.

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