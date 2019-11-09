"Реал" определился с предложением по трансферу Погба

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"Реал" определился с предложением по трансферу Погба

"Реал" не теряет надежд на покупку хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

По сведениям AS, "сливочные" готовы включить в сделку Хамеса Родригеса и доплатить 80 миллионов евро.

Напомним, что "Реал" проявлял интерес к французу минувшим летом, однако "МЮ" тогда затребовал за своего игрока 190 миллионов евро.

В этом сезоне Погба провел 6 матчей и отметился двумя результативными передачами.

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Комментарии

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Погба, это будет лучшее приобретение мешка)

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Топить Зидана так по полной!

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

ага, и заодно "выдоить" на кучу бабок за этого шалтай-болтай)

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