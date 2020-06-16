"Реал" определился с преемником для Серхио Рамоса
Мадридский "Реал" занимается поиском нового центрального защитника, который сможет заменить капитана команды Серхио Рамоса.
По информации Calciomercato, королевский клуб присматривается к Маттейсу де Лигту из "Ювентуса", на которого также претендует "Барселона".
"Сливочные" не собираются покупать голландца этим летом, однако в будущем будут готовы приобрести его за 100 миллионов евро.
В 2019 году "Ювентус" купил де Лигта у "Аякса" за 85,5 миллионов евро. В активе игрока 28 матчей и 2 гола.
Что касается Рамоса, то следующим летом истекает его контракт с "Реалом". Кроме того, испанцу уже исполнилось 34 года.
Не пропустите: В уходе Бэйла из "Реала" заинтересован только Зидан. | http://soccernews.ru
главное
-
Назван город, который примет финал Лиги Европы в этом сезоне
-
Мусаев официально стал главным тренером "Краснодара"
-
"Манчестер Юнайтед" готов заплатить за Фати 150 миллионов евро
-
Гаттузо выгнал Лосано с тренировки "Наполи" за два дня до финала Кубка Италии
-
Каррера: "В "Спартаке" мне не дали выполнить свою работу"
Лента новостей
-
Ургант высказался о желании певицы Орейро получить российский паспорт
-
Игрок "Милан" закрутил роман с моделью по прозвищу "Тигрица": фото
-
Защитник ПСЖ Менье определился с новым клубом
-
Друг Мертенса рассказал о несостоявшемся переходе игрока в "Зенит"
-
1
Сарри раскритиковал Роналду за игру с "Миланом"
-
Сёмин планирует посетить матчи плей-офф Лиги Чемпионов
-
Назван город, который примет финал Лиги Европы в этом сезоне
-
Отец Кузяева отреагировал на слухи об интересе "Марселя"
-
"Реал" определился с преемником для Серхио Рамоса
-
"Ротор" предложил "Лукойлу" спонсировать клуб
-
Мусаев официально стал главным тренером "Краснодара"
-
"Химки" готовят лицензию для участия в еврокубках
-
Нани рассказал об обещании, которое он дал Роналду во время финала Евро-2016
-
Игнашевич вспомнил, как попал на ЧМ-2018
-
"Вальядолид" выкупил защитника "Реала"
-
"Манчестер Юнайтед" готов заплатить за Фати 150 миллионов евро
-
Тедеско огласил задачи "Спартака"
-
В уходе Бэйла из "Реала" заинтересован только Зидан
-
"Бавария" лидирует в борьбе за Хаверца
-
Гаттузо выгнал Лосано с тренировки "Наполи" за два дня до финала Кубка Италии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14