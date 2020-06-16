"Реал" определился с преемником для Серхио Рамоса

Мадридский "Реал" занимается поиском нового центрального защитника, который сможет заменить капитана команды Серхио Рамоса.

По информации Calciomercato, королевский клуб присматривается к Маттейсу де Лигту из "Ювентуса", на которого также претендует "Барселона".

"Сливочные" не собираются покупать голландца этим летом, однако в будущем будут готовы приобрести его за 100 миллионов евро.

В 2019 году "Ювентус" купил де Лигта у "Аякса" за 85,5 миллионов евро. В активе игрока 28 матчей и 2 гола.

Что касается Рамоса, то следующим летом истекает его контракт с "Реалом". Кроме того, испанцу уже исполнилось 34 года.

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