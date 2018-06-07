"Реал" определился с приоритетной целью на пост главного тренера

Мадридский "Реал" проявляет интерес к главному тренеру "Челси" Антонио Конте, сообщает Marca.

По сведениям издания, королевский клуб рассматривает кандидатуру итальянца в качестве приоритетного варианта на пост наставника, который несколько дней назад покинул Зинедин Зидан.

Стоит отметить, что Конте с "Челси" действует еще год. Поэтому "Реалу" придется заплатить за него определенную компенсацию. Впрочем, "Челси" в свою очередь, может уволить Конте, так как недоволен его работой.

Не пропустите: Неймар откажется от перехода в "Реал", если его возглавит не титулованный специалист. | http://soccernews.ru