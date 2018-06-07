"Реал" определился с приоритетной целью на пост главного тренера

Теги реал мадридчелсиантонио конте

"Реал" определился с приоритетной целью на пост главного тренера

Мадридский "Реал" проявляет интерес к главному тренеру "Челси" Антонио Конте, сообщает Marca.

По сведениям издания, королевский клуб рассматривает кандидатуру итальянца в качестве приоритетного варианта на пост наставника, который несколько дней назад покинул Зинедин Зидан.

Стоит отметить, что Конте с "Челси" действует еще год. Поэтому "Реалу" придется заплатить за него определенную компенсацию. Впрочем, "Челси" в свою очередь, может уволить Конте, так как недоволен его работой.

Не пропустите: Неймар откажется от перехода в "Реал", если его возглавит не титулованный специалист. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Официально: Кейн продлил контракт с "Тоттенхэмом"

Официально: Кейн продлил контракт с "Тоттенхэмом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов