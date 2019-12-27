"Реал" определился с приоритетной трансферной целью на лето 2020 года

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"Реал" определился с приоритетной трансферной целью на лето 2020 года

Мадридский "Реал" намерен следующим летом бросить все силы на приобретение полузащитника "Наполи" Фабиана Руиса.

По информации AS, подписание 23-летнего испанца - приоритет королевского клуба.

"Сливочным" импонирует, что футболист, несмотря на хорошие предложение от "Барселоны" и "Манчестер Сити", предпочитает продолжить карьеру на "Сантьяго Бернабеу".

Ранее президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис заявлял, что заинтересованные клубы могут купить Руиса за 180 миллионов евро. Впрочем, эта сумма значительно уменьшится, если неаполитанцы не попадут в Лигу Чемпионов по итогам сезона.

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