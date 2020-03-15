"Реал" определился с приоритетной трансферной целью на лето

Вингер "Ливерпуля" Садио Мане стал основной целью "Реала" на летнее трансферное окно.

Как сообщает Mirror, мадридский клуб летом бросит все силы на трансфер 27-летнего сенегальца, чья трансферная стоимость оценивается в 150 миллионов евро.

Отметим, что смена приоритетов "Реала", вероятно, связана с намерениями ПСЖ любой ценой удержать Килиана Мбаппе до конца срока контракта, т.е до лета 2022 года.

В этом сезоне на счету Мане 18 забитых мячей и 12 результативных передач в 38 играх.

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