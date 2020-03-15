"Реал" определился с приоритетной трансферной целью на лето

Теги реал мадридливерпульсадио манетрансферы

"Реал" определился с приоритетной трансферной целью на лето

Вингер "Ливерпуля" Садио Мане стал основной целью "Реала" на летнее трансферное окно.

Как сообщает Mirror, мадридский клуб летом бросит все силы на трансфер 27-летнего сенегальца, чья трансферная стоимость оценивается в 150 миллионов евро.

Отметим, что смена приоритетов "Реала", вероятно, связана с намерениями ПСЖ любой ценой удержать Килиана Мбаппе до конца срока контракта, т.е до лета 2022 года.

В этом сезоне на счету Мане 18 забитых мячей и 12 результативных передач в 38 играх.

Читайте также: Хамес намерен покинуть "Реал". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ЦСКА потерял очки в домашнем матче с "Уфой"

ЦСКА потерял очки в домашнем матче с "Уфой"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов