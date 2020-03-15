"Реал" определился с приоритетной трансферной целью на лето
Вингер "Ливерпуля" Садио Мане стал основной целью "Реала" на летнее трансферное окно.
Как сообщает Mirror, мадридский клуб летом бросит все силы на трансфер 27-летнего сенегальца, чья трансферная стоимость оценивается в 150 миллионов евро.
Отметим, что смена приоритетов "Реала", вероятно, связана с намерениями ПСЖ любой ценой удержать Килиана Мбаппе до конца срока контракта, т.е до лета 2022 года.
В этом сезоне на счету Мане 18 забитых мячей и 12 результативных передач в 38 играх.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
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|Валенсия
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|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14