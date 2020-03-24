"Реал" определился с приоритетной трансферной целью на лето

Теги реал мадридборуссия дортмундэрлинг холандтрансферыкилиан мбаппе

"Реал" определился с приоритетной трансферной целью на лето

Мадридский "Реал" продолжает поиск нового центрального форварда на фоне голевого кризиса после ухода из клуба Криштиану Роналду.

По информации Marca, цель №1 для "сливочных" на летнее трансферное окно - это приобретение Эрлинга Холанда из дортмундской "Боруссии".

Также "Реал" следит за ситуацией с нападающим ПСЖ Килианом Мбаппе, но купить его в этому году будет сложно.

Холанд в январе перешёл в "Боруссию" из "Ред Булл Зальцбург" и уже забил 12 голов в 11 матчах. Рыночная стоимость норвежца - 80 миллионов евро.

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