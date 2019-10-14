"Реал" определился с приоритетной трансферной целью на январь

Мадридский "Реал" хочет купить нового полузащитника во время зимнего трансферного окна, сообщает Marca.

По сведениям издания, приоритетной кандидатурой для королевского клуба является хавбек "Наполи" Фабиан Руис.

Впрочем, договориться с неаполитанцами "сливочным" будет сложно, поскольку в контракте испанца нет отступных, а итальянский клуб не горит желанием его продавать. Тем более, в "Реал", который минувшим летом отказался отпускать в "Наполи" Хамеса Родригеса.

Рыночная стоимость Руиса оценивается в 60 миллионов евро. В текущем сезоне он сыграл 8 матчей и забил 1 гол.

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