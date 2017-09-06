"Реал" определился с приоритетной заменой для Бензема

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"Реал" определился с приоритетной заменой для БенземаМадридский "Реал" уже начал подыскивать замену для своего форварда Карима Бензема, информирует испанская пресса.

В королевском клубе планируют, что 29-летний нападающий сможет отыграть на высоком уровне еще 2-3 года. Ввиду этого "сливочные" уже определились с тем, кто в будущем может стать идеальной заменой Бензема. Так, приоритетным сменщиком француза в "Реале" видят игрока итальянского "Торино" Андреа Белотти.

Напомним, "Реал" назван самой дорогой командой мира. | soccernews.ru

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