"Реал" определился с приоритетным кандидатом на укрепление своего центра обороны

Теги реал мадридчелсидавид луиз

"Реал" определился с приоритетным кандидатом на укрепление своего центра обороныМадридский "Реал" определился с приоритетным кандидатом на укрепление своего центра обороны, информирует испанская пресса.

Сообщается, что выбор королевского клуба пал на защитника лондонского "Челси" Давида Луиза, трансфер которого оценивается в 26 миллионов евро. Подписать бразильца "сливочные" рассчитывают уже в зимнее трансферное окно.

Напомним, также "Реал" следит за защитником "Атлетико". | soccernews.ru

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