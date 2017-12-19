Мадридский "Реал" определился с приоритетным кандидатом на укрепление своего центра обороны, информирует испанская пресса.

Сообщается, что выбор королевского клуба пал на защитника лондонского "Челси" Давида Луиза, трансфер которого оценивается в 26 миллионов евро. Подписать бразильца "сливочные" рассчитывают уже в зимнее трансферное окно.

Напомним, также "Реал" следит за защитником "Атлетико". | soccernews.ru