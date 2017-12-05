"Реал" определился с приоритетным кандидатом на усиление своей атаки летом

Мадридский "Реал" определился с приоритетным кандидатом на усиление своей атаки в летнее трансферное окно.

Как информирует испанская пресса, выбор руководства клуба был остановлен на форварде лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейне. В стане "сливочных" считают, что 24-летний нападающий "шпор" станет идеальной заменой для Карима Бензема, с которым королевский клуб планирует расстаться по окончанию текущего сезона.

Напомним, Рамос недоволен критикой Роналду в адрес молодых игроков "Реала". | soccernews.ru