"Реал" определился с приоритетным кандидатом на усиление вратарской позиции

Теги реал мадридромаалиссондавид де хеатибо куртуа

"Реал" определился с приоритетным кандидатом на усиление вратарской позицииМадридский "Реал" определился с приоритетным кандидатом на усиление своей вратарской позиции, информирует Marca.

Так, по сведениям издания, королевский клуб решил отказаться от попыток приобретения Давида Де Хеа из "Манчестер Юнайтед" и Тибо Куртуа из лондонского "Челси" в пользу голкипера "Ромы" Алиссона. Трансфер 25-летнего стража ворот "волков" будет стоить "сливочным" порядка 50-60 миллионов евро.

Напомним, "Реал" и "Барселона" имеют пять общих трансферных целей. | soccernews.ru

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