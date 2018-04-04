"Реал" определился с приоритетным кандидатом на замену Бэйлу

Мадридский "Реал" определился с приоритетным кандидатом на замену своему вингеру Гарету Бэйлу, с которым клуб решил расстаться по окончанию текущего сезона.

Так, по сведениям испанской прессы, альтернативой валлийцу на "Сантьяго Бернабеу" должен будет стать лидер атак "Ливерпуля" Мохамед Салах. Трансфер египтянина в стане "сливочных" оценили в 180 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Салах забил 37 мячей и сделал 12 результативных передач в 42 матчах за "Ливерпуль".

Напомним, "Реал" может отказаться от трансфера Азара. | soccernews.ru