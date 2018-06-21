"Реал" определился с приоритетным кандидатом на замену Ковачичу

Теги реал мадридматео ковачичтьяго алькантара

"Реал" определился с приоритетным кандидатом на замену КовачичуМадридский "Реал" определился с приоритетным кандидатом на замену своему полузащитнику Матео Ковачичу, который заявил о желании сменить команду.

Так, по сведениям испанской прессы, в случае, если хорват таки сменит клубную прописку, "сливочные" будут готовы предпринять попытки подписать хавбека мюнхенской "Баварии" Тьяго Алькантару.

Напомним, зарплата Лопетеги в "Реале" будет намного больше, чем в "Реале". | soccernews.ru

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