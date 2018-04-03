"Реал" определился с приоритетным кандидатом на замену Модричу

Мадридский "Реал" определился с приоритетным кандидатом на замену своему полузащитнику Луке Модричу, которому в текущем году исполнится 33 года.

Так, по сведениям испанской прессы, идеальной заменой хорвату на будущее в королевском клубе считают хавбека туринского "Ювентуса" Миралема Пьянича.

На сегодняшний день трансфер боснийца оценивается в 65 миллионов евро.

Напомним, Перес намерен предложить за Дибалу своего хавбека. | soccernews.ru