"Реал" определился с приоритетным кандидатом на замену Модричу

Теги ювентусреал мадридмиралем пьяничлука модрич

"Реал" определился с приоритетным кандидатом на замену МодричуМадридский "Реал" определился с приоритетным кандидатом на замену своему полузащитнику Луке Модричу, которому в текущем году исполнится 33 года.

Так, по сведениям испанской прессы, идеальной заменой хорвату на будущее в королевском клубе считают хавбека туринского "Ювентуса" Миралема Пьянича.

На сегодняшний день трансфер боснийца оценивается в 65 миллионов евро.

Напомним, Перес намерен предложить за Дибалу своего хавбека. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Волки" гостят на "Камп Ноу": "Барселона" сразится с "Ромой"

"Волки" гостят на "Камп Ноу": "Барселона" сразится с "Ромой"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 30 76
2 Атлетико Мадрид 30 67
3 Реал Мадрид 30 63
4 Валенсия 30 62
5 Вильярреал 30 47
6 Бетис 30 46
7 Севилья 30 46
8 Жирона 30 44
9 Сельта Виго 30 40
10 Эйбар 30 40
11 Хетафе 30 39
12 Атлетик Бильбао 30 36
13 Эспаньол 30 36
14 Леганес 30 36
15 Реал Сосьедад 30 34
16 Алавес 30 32
17 Леванте 30 28
18 Лас Пальмас 30 21
19 Депортиво Ла-Корунья 30 20
20 Малага 30 17
Полная таблица

топ-5 тегов