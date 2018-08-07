"Реал" определился с приоритетным кандидатом на замену Модричу

Теги реал мадридинтер миланлациосергей милинкович-савичлука модрич

"Реал" определился с приоритетным кандидатом на замену МодричуМадридский "Реал" определился с приоритетным кандидатом на замену своему ключевому полузащитнику Луке Модричу, который может продолжить карьеру в миланском "Интере".

Так, по сведениям Football Espana, в случае продажи хорвата, королевский клуб предпримет попытку подписать хавбека римского "Лацио" Сергея Милинковича-Савича. На покупку серба руководство "сливочных" будет готово выделить 100 миллионов евро.

Напомним,  Модрич требует от "Реала" пересмотра его контракта. | soccernews.ru

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