"Реал" определился с приоритетным кандидатом на замену Модричу

Мадридский "Реал" определился с приоритетным кандидатом на замену своему ключевому полузащитнику Луке Модричу, который может продолжить карьеру в миланском "Интере".

Так, по сведениям Football Espana, в случае продажи хорвата, королевский клуб предпримет попытку подписать хавбека римского "Лацио" Сергея Милинковича-Савича. На покупку серба руководство "сливочных" будет готово выделить 100 миллионов евро.

Напомним, Модрич требует от "Реала" пересмотра его контракта. | soccernews.ru