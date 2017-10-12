"Реал" определился с приоритетным кандидатом на замену Навасу

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"Реал" определился с приоритетным кандидатом на замену НавасуМадридский "Реал" определился с приоритетным кандидатом на замену своему голкиперу Кейлору Навасу, информирует Marca.

По сведениям издания, следующим летом королевский клуб будет предпринимать попытки приобрести не Давида Де Хеа из "Манчестер Юнайтед" и Тибо Куртуа из лондонского "Челси", которыми интересовались "сливочные", а "первого номера" "Атлетика" из Бильбао Кепу Аррисабалагу.

Напомним, Зидан хочет видеть в "Реале" Дибалу, Алли и Алабу. | soccernews.ru

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