"Реал" определился с приоритетным кандидатом на замену Навасу

Мадридский "Реал" определился с приоритетным кандидатом на замену своему голкиперу Кейлору Навасу, информирует Diario Gol.

По сведениям источника, королевский клуб планирует сделать своим "первым номером" вратаря английского "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа, трансфер которого будет возможен летом следующего года. Другой же приоритетный кандидат на замену костариканцу Кепа Аррисабалага, вероятнее всего, продлит контракт с "Атлетиком" из Бильбао.

Напомним, Каземиро может покинуть "Реал". | soccernews.ru