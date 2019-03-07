"Реал" определился с приоритетным кандидатом на замену Солари

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"Реал" определился с приоритетным кандидатом на замену Солари

Мадридский "Реал" определился с приоритетным кандидатом на замену своему главному тренеру Сантьяго Солари, который летом покинет пост.

Как сообщает The Independent, королевский клуб остановил выбор на наставнике "Ливерпуля" Юргене Клоппе. Руководство "бланкос" считает, что немецкий специалист сможет не только поставить команде красивую игру, но и создаст прекрасную атмосферу в раздевалке.

Также в шорт-лист "Реала" входят Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм") и Массимилиано Аллегри ("Ювентус").

Не отказались пока "сливочные" и от идеи пригласить Жозе Моуринью. Его кандидатуру поддерживает президент клуба Флорентино Перес, но другие члены правления не уверены, что португалец поможет "Реалу" вступить в новую успешную эру.

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