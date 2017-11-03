"Реал" определился с приоритетным кандидатом на замену Зидану

Руководство "Реала" определилось, кто возглавит команду в случае отставки нынешнего главного тренера Зинедина Зидана.

Как сообщает Daily Mail, боссы "сливочных" остановили свой выбор на наставнике "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

Также отмечается, что королевский клуб проявляет интерес к двум игрокам "шпор" - хавбеку Деле Алли и нападающему Харри Кейну.

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