"Реал" определился с приоритетным кандидатом на замену Зидану

Мадридский "Реал" определился с приоритетным кандидатом на замену своему главному тренеру Зинедину Зидану, который сегодня объявил о своем уходе из клуба.

Так, по сведениям Marca, приоритетной альтернативой 45-летнему французу руководство королевского клуба видит наставника лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

Напомним, о своем уходе Зидан объявил сегодня на специально созванной пресс-конференции. | soccernews.ru