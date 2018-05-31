"Реал" определился с приоритетным кандидатом на замену Зидану

Теги реал мадридзинедин зидантоттенхэммаурисио почеттино

"Реал" определился с приоритетным кандидатом на замену ЗидануМадридский "Реал" определился с приоритетным кандидатом на замену своему главному тренеру Зинедину Зидану, который сегодня объявил о своем уходе из клуба.

Так, по сведениям Marca, приоритетной альтернативой 45-летнему французу руководство королевского клуба видит наставника лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино

Напомним, о своем уходе Зидан объявил сегодня на специально созванной пресс-конференции. | soccernews.ru

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