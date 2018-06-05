"Реал" определился с приоритетным кандидатом на замену Зидану

Мадридский "Реал" определился с приоритетным кандидатом на замену своему бывшему главному тренеру Зинедину Зидану, который покинул клуб на прошлой неделе.

Так, по сведениям Marca, главной альтернативой французскому специалисту в королевском клубе на сегодняшний день рассматривается наставник туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.

Напомним, Роналду озвучил "Реалу" свои требования по зарплате. | soccernews.ru