"Реал" определился с приоритетным кандидатом на замену Зидану

Теги реал мадридзинедин зиданмассимилиано аллегри

"Реал" определился с приоритетным кандидатом на замену ЗидануМадридский "Реал" определился с приоритетным кандидатом на замену своему бывшему главному тренеру Зинедину Зидану, который покинул клуб на прошлой неделе.

Так, по сведениям Marca, главной альтернативой французскому специалисту в королевском клубе на сегодняшний день рассматривается наставник туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.

Напомним, Роналду озвучил "Реалу" свои требования по зарплате. | soccernews.ru

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