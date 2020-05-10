"Реал" определился с приоритетным вариантом в вопросе продления контрактов с игроками

Бразильский полузащитник Карлос Каземиро является приоритетом для мадридского "Реала" в вопросе продления контрактов, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, королевский клуб готовит предложение о продлении соглашения с бразильцем. Нынешнее соглашение хавбека действует до лета 2023 года, а его зарплата составляет шесть миллионов евро в год.

В этом сезоне 28-летний Каземиро провел за "Реал" 35 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

Также "Реал" хочет продлить контракт с защитником Серхио Рамосом, но стороны не могут договориться о сроках соглашения. Игрок требует двухлетний контракт, а клуб предлагает продление на год. Его нынешний контракт истекает летом 2021 года.

Стоит отметить, что через год соглашения также завершаются у полузащитников Луки Модрича, Хамеса Родригеса и Лукаса Васкеса.

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