"Реал" определился с приоритетным вариантом в вопросе продления контрактов с игроками

Теги реал мадридказемиросерхио рамос

"Реал" определился с приоритетным вариантом в вопросе продления контрактов с игроками

Бразильский полузащитник Карлос Каземиро является приоритетом для мадридского "Реала" в вопросе продления контрактов, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, королевский клуб готовит предложение о продлении соглашения с бразильцем. Нынешнее соглашение хавбека действует до лета 2023 года, а его зарплата составляет шесть миллионов евро в год.

В этом сезоне 28-летний Каземиро провел за "Реал" 35 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

Также "Реал" хочет продлить контракт с защитником Серхио Рамосом, но стороны не могут договориться о сроках соглашения. Игрок требует двухлетний контракт, а клуб предлагает продление на год. Его нынешний контракт истекает летом 2021 года.

Стоит отметить, что через год соглашения также завершаются у полузащитников Луки Модрича, Хамеса Родригеса и Лукаса Васкеса.

Не пропустите: "Реал" может попросить игроков пойти на дальнейшее понижение зарплат. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Сане уже в "Баварии"? Рассказываем, что известно на данный момент

Сане уже в "Баварии"? Рассказываем, что известно на данный момент

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов