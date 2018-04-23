"Реал" определился с приоритетным звездным подписанием на лето

Теги реал мадридливерпульмохамед салах

"Реал" определился с приоритетным звездным подписанием на летоМадридский "Реал" определился со своим приоритетным звездным подписанием на ближайшее лето.

Так, по сведениям goal.com, который ссылается на испанскую прессу, главной трансферной целью для королевского клуба по окончанию текущего сезона станет вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах. Трансфер египтянина оценивается в 200 миллионов евро.

Напомним, "Реал" нацелился на ведущего игрока "Манчестер Сити". | soccernews.ru

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