"Реал" определился с приоритетными трансферными целями на лето

Теги реал мадридроберт левандовскисергей милинкович-савич

"Реал" определился с приоритетными трансферными целями на летоМадридский "Реал" определился со своими приоритетными трансферными целями на текущее лето, информирует Tuttosport.

Так, по сведениям издания, в это межсезонье королевский клуб будет нацелен на подписание полузащитника римского "Лацио" Сергея Милинковича-Савича и форварда мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски. Трансферы серба и поляка могут обойтись "сливочным" в 300 миллионов евро.

Напомним, "Реал" рассматривает вариант с обменом двух ключевых игроков на Левандовски. | soccernews.ru

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