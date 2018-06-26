"Реал" определился с приоритетными трансферными целями на лето

Мадридский "Реал" определился со своими приоритетными трансферными целями на текущее лето, информирует Tuttosport.

Так, по сведениям издания, в это межсезонье королевский клуб будет нацелен на подписание полузащитника римского "Лацио" Сергея Милинковича-Савича и форварда мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски. Трансферы серба и поляка могут обойтись "сливочным" в 300 миллионов евро.

Напомним, "Реал" рассматривает вариант с обменом двух ключевых игроков на Левандовски. | soccernews.ru