"Реал" определился с размером летнего предложения по Мбаппе
Мадридский "Реал" собирается летом 2021 года предпринять попытку купить форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.
По информации AS, если до конца сезона звёздный француз не продлит контракт с нынешним клубом, "сливочные" будут готовы предложить за него около 180 миллионов евро.
Парижане уже трижды пытались заключить новое соглашение с 21-летним футболистом, но тот неизменно отказывал.
Действующий договор между сторонами истекает в июне 2022 года.
В текущем сезоне Мбаппе сыграл за ПСЖ 8 матчей, забил 7 голов и сделал 7 ассистов.
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|Реал Сосьедад
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|Атлетик Бильбао
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|Леванте
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|Осасуна
|20
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|Реал Вальядолид
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