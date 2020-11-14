"Реал" определился с размером летнего предложения по Мбаппе

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"Реал" определился с размером летнего предложения по Мбаппе

Мадридский "Реал" собирается летом 2021 года предпринять попытку купить форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

По информации AS, если до конца сезона звёздный француз не продлит контракт с нынешним клубом, "сливочные" будут готовы предложить за него около 180 миллионов евро.

Парижане уже трижды пытались заключить новое соглашение с 21-летним футболистом, но тот неизменно отказывал.

Действующий договор между сторонами истекает в июне 2022 года.

В текущем сезоне Мбаппе сыграл за ПСЖ 8 матчей, забил 7 голов и сделал 7 ассистов.

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