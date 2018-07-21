"Реал" определился с размером первого предложения по Азару

Мадридский "Реал" определился с размером своего первого предложения по вингеру лондонского "Челси" Эдену Азару.

Так, по сведениям The Sun, за 27-летнего игрока "аристократов" "сливочные" будут готовы выложить 125 миллионов евро. При этом издание отмечает, что английский клуб желает выручить с продажи бельгийца на 75 миллионов евро больше.

Напомним, на "семерку" Роналду в "Реале" появился первый претендент. | soccernews.ru