"Реал" определился с размером предложения по Алабе

Теги бавария мюнхендавид алабареал мадрид

"Реал" определился с размером предложения по АлабеМадридский "Реал" определился с размером своего предложения по защитнику мюнхенской "Баварии" Давиду Алабе.

Как информирует Diario Gol, за 25-летнего бека чемпиона Германии следующим летом королевский клуб готов будет выложить 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Алаба сыграл 5 матчей за "Баварию", отметиться результативными действиями в них ему не удалось.

Напомним, Деле Алли сделал выбор между "Реалом" и "Барселоной". | soccernews.ru

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