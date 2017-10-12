"Реал" определился с размером предложения по Алабе

Мадридский "Реал" определился с размером своего предложения по защитнику мюнхенской "Баварии" Давиду Алабе.

Как информирует Diario Gol, за 25-летнего бека чемпиона Германии следующим летом королевский клуб готов будет выложить 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Алаба сыграл 5 матчей за "Баварию", отметиться результативными действиями в них ему не удалось.

Напомним, Деле Алли сделал выбор между "Реалом" и "Барселоной". | soccernews.ru