"Реал" определился с размером предложения по Азару



Мадридский "Реал" хочет купить бельгийского полузащитника "Челси" Эдена Азара, сообщает Teamtalk.

По сведениям издания, королевский клуб готов заплатить за футболиста 113 миллионов евро. В составе "Реала" он может заменить Криштиану Роналду, который близок к переходу в "Ювентус".

В минувшем сезоне 27-летний Азар провел за "Челси" 52 матча, забил 17 голов и отдал 13 результативных передач.

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