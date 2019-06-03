"Реал" определился с размером предложения по Эриксену

Мадридский "Реал" хочет летом купить полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена, сообщает AS.

По сведениям издания, королевский клуб готов предложить за звёздного датчанина 70 миллионов евро.

Отмечается, что больше вышеуказанной суммы "бланкос" платить не намерены.

В минувшем сезоне 27-летний Эриксен сыграл за "Тоттенхэм" 51 матч, забил 10 голов и сделал 17 ассистов.

Контракт хавбека со "шпорами" истекает в 2020 году. Его стоимость оценивается в 85 миллионов евро.

Не пропустите: "Реал" хочет обменять Бэйла на Погба. | http://soccernews.ru