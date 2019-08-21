"Реал" определился с размером предложения по Эриксену

1 Теги тоттенхэмреал мадридкристиан эриксентрансферы

"Реал" определился с размером предложения по Эриксену

Мадридский "Реал" не утратил интерес к полузащитнику "Тоттенхэма" Кристиану Эриксену, сообщает Record.

По сведениям издания, королевский клуб собирается предложить за звёздного датчанина 60 миллионов евро.

Вероятность сделки оценивается высоко, поскольку "шпоры" не намерены удерживать игрока, который через год станет свободным агентом.

В прошлом сезоне Эриксен сыграл за "Тоттенхэм" 51 матч, забил 10 голов и сделал 17 ассистов. Его рыночная стоимость - 100 миллионов евро.

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Комментарии

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OkTawius
Димон

Эриксен + ван де Бек - было бы идеально

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