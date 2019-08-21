"Реал" определился с размером предложения по Эриксену
Мадридский "Реал" не утратил интерес к полузащитнику "Тоттенхэма" Кристиану Эриксену, сообщает Record.
По сведениям издания, королевский клуб собирается предложить за звёздного датчанина 60 миллионов евро.
Вероятность сделки оценивается высоко, поскольку "шпоры" не намерены удерживать игрока, который через год станет свободным агентом.
В прошлом сезоне Эриксен сыграл за "Тоттенхэм" 51 матч, забил 10 голов и сделал 17 ассистов. Его рыночная стоимость - 100 миллионов евро.
Не пропустите: Эриксен готов перейти в три клуба. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
1
"Реал" определился с размером предложения по Эриксену
-
"Лилль" намерен усилиться хавбеком "Баварии"
-
Гендиректор "Уфы" объяснил, почему Круговой перешёл в "Зенит", а не ЦСКА
-
Хотите поиграть официальный матч на аэродроме или прокатиться на вертолете с пьяным пилотом? Рассказываем, как играют в футбол в глубинках планеты. Часть 1
-
"Динамо" объявило об уходе двух игроков в "Оренбург"
-
Рибери перешёл в "Фиорентину"
-
Официально: Круговой - игрок "Зенита"
-
Трансфер Коноплянки в "Бешикташ" сорвался
-
"Монако" объявил об аренде нападающего "Лестера"
-
"Локомотив" отреагировал на требование Тарасова компенсировать ему траты на лечение
-
"Болонья" претендует на хавбека "Зенита"
-
4
Научное исследование: Месси вдвое эффективнее Роналду
-
"Динамо" нацелилось на вратаря "Ромы"
-
"Матч ТВ" может не показать игру "Брага" - "Спартак"
-
"Барселона" сделала ПСЖ новое предложение по Неймару
-
"Фиорентина" анонсировала переход Рибери
-
Стало известно, сыграет ли Месси с "Бетисом"
-
Тарасов требует взыскать с "Локомотива" кругленькую сумму
-
1
Президент "Оренбурга" - о трансфере Сутормина за 50 тысяч рублей: "Ничего особенного здесь нет"
-
"Челси" отказал "Монако" в аренде своего хавбека
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|2
|6
|2
|Арсенал Лондон
|2
|6
|3
|Манчестер Сити
|2
|4
|4
|Манчестер Юнайтед
|2
|4
|5
|Брайтон & Хоув Альбион
|2
|4
|6
|Тоттенхэм
|2
|4
|7
|Борнмут
|2
|4
|8
|Шеффилд Юнайтед
|2
|4
|9
|Эвертон
|2
|4
|10
|Бернли
|2
|3
|11
|Норвич Сити
|2
|3
|12
|Лестер Сити
|2
|2
|13
|Вулверхэмптон
|2
|2
|14
|Кристал Пэлас
|2
|1
|15
|Челси
|2
|1
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|2
|1
|17
|Астон Вилла
|2
|0
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|0
|19
|Саутгемптон
|2
|0
|20
|Уотфорд
|2
|0