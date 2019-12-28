"Реал" определился с размером предложения по Фабиану Руису

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"Реал" определился с размером предложения по Фабиану Руису

Мадридский "Реал" работает над летним трансфером полузащитника "Наполи" Фабиана Руиса.

В частности, как сообщает La Gazzetta dello Sport, королевский клуб уже определился с размером предложения по 23-летнему испанцу.

По информации источника, речь идёт о 70 миллионах евро. Накануне стало известно, что подписание хавбека неаполитанцев - приоритет "бланкос" на следующее межсезонье.

Руис выступает за "Наполи" с лета 2018 года, сыграл 61 матч, забил 8 голов и сделал 5 ассистов. Его рыночная стоимость - 60 миллионов евро.

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