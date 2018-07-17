"Реал" определился с размером предложения по Левандовски

Мадридский "Реал" определился с размером своего предложения по форварду мюнхенской "Баварии" Роберту Левандовски.

Так, по сведениям испанской прессы, за 29-летнего нападающего "сливочные" будут готовы заплатить 90 миллионов евро. Кроме того, в сделку по поляку королевский клуб планирует включить своего полузащитника Хамеса Родригеса, который выступает за чемпионов Германии на правах аренды.

Напомним, Лопетеги поставил перед "Реалом" задачи на сезон. | soccernews.ru