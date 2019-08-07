"Реал" определился с размером предложения по Неймару

Мадридский "Реал" работает над трансфером нападающего ПСЖ Неймара, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, королевский клуб направил парижским коллегам предложение о приобретении звёздного бразильца.

За 27-летнего футболиста "бланкос" готовы заплатить 120 миллионов евро и отдать в придачу полузащитника Луку Модрича.

Пока неизвестно, устраивают ли такие условия ПСЖ. Сам Неймар по-прежнему хочет вернуться в "Барселону".

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