"Реал" определился с размером предложения по Неймару
Мадридский "Реал" работает над трансфером нападающего ПСЖ Неймара, сообщает Sport.es.
По информации ресурса, королевский клуб направил парижским коллегам предложение о приобретении звёздного бразильца.
За 27-летнего футболиста "бланкос" готовы заплатить 120 миллионов евро и отдать в придачу полузащитника Луку Модрича.
Пока неизвестно, устраивают ли такие условия ПСЖ. Сам Неймар по-прежнему хочет вернуться в "Барселону".
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