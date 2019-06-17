"Реал" определился с размером предложения по Погба
"Реал" в ближайшее время совершит попытку трансфера хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.
По сведениям L'Équipe, "сливочные" не собираются платить за француза более 120 миллионов евро. Ранее сообщалось, что "МЮ" хочет за своего футболиста не менее 150 миллионов.
Соглашение Погба с "МЮ" истекает летом 2021 года. В прошедшем сезоне на счету Погба 16 голов и 11 ассистов в 47 матчах.
Напомним, что в трансфере Погба лично заинтересован наставник "Реала" Зинедин Зидан.
Читайте также: "Манчестер Юнайтед" не собирается продавать Погба. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32