"Реал" определился с размером своего летнего предложения по Кейну

Мадридский "Реал" определился с размером своего летнего предложения по форварду лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейну.

Как информирует Mirror, по окончанию текущего сезона королевский клуб будет готов заплатить за 24-летнего бомбардира "шпор" 170 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Кейн забил 11 мячей и сделал 1 результативную передачу в 10 матчах за "Тоттенхэм".

Напомним, Кроос стал ключевым игроком "Реала" при Зидане. | soccernews.ru