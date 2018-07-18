"Реал" определился с размером своего первого предложения по Левандовски

Мадридский "Реал" определился с размером своего первого предложения по форварду мюнхенской "Баварии" Роберту Левандовски.

Так, по сведениям испанской прессы, за 29-летнего нападающего немецкого гранда королевский клуб будет готов выложить 90 миллионов евро.

В прошлом сезоне Левандовски забил 41 мяч и сделал 5 результативных передач в 48 матчах за "Баварию".

Напомним, "Реал" презентовал Одриосолу. | soccernews.ru