"Реал" определился с размером своего предложения Моуринью

Мадридский "Реал" определился с размером своего предложения главному тренеру "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью.

Так, согласно информации El Pais, руководство королевского клуба рассчитывает подписать с португальским специалистом контракт с годовым окладом порядка 10-12 миллионов евро и сроком до конца сезона 2020/2021. При этом "сливочные" готовы будут оформить сотрудничество с "Особенным" как по ходу текущего сезона, если тот лишится работы на "Олд Траффорд", так и по его окончанию.

Моуринью возглавил "Манчестер Юнайтед" летом 2016-го года. Его контракт с "красными дьяволами" рассчитан до лета 2020-го года.

Напомним, также "Реал" контактирует с Венгером. | soccernews.ru