"Реал" определился с размером своего предложения Моуринью

Теги манчестер юнайтеджозе моуриньюреал мадрид

"Реал" определился с размером своего предложения МоуриньюМадридский "Реал" определился с размером своего предложения главному тренеру "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью.

Так, согласно информации El Pais, руководство королевского клуба рассчитывает подписать с португальским специалистом контракт с годовым окладом порядка 10-12 миллионов евро и сроком до конца сезона 2020/2021. При этом "сливочные" готовы будут оформить сотрудничество с "Особенным" как по ходу текущего сезона, если тот лишится работы на "Олд Траффорд", так и по его окончанию.

Моуринью возглавил "Манчестер Юнайтед" летом 2016-го года. Его контракт с "красными дьяволами" рассчитан до лета 2020-го года.

Напомним, также  "Реал" контактирует с Венгером. | soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Арсеналом" и пробился в 1/8 финала Кубка Англии

"Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Арсеналом" и пробился в 1/8 финала Кубка Англии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 48
4 Челси Челси 23 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 23 44
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 23 32
9 Лестер Сити Лестер Сити 23 31
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 23 31
11 Эвертон Эвертон 23 30
12 Борнмут Борнмут 23 30
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 23 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон Саутгемптон 23 22
16 Бернли Бернли 23 22
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 23 21
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 23 19
19 Фулхэм Фулхэм 22 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 23 11
Полная таблица

топ-5 тегов