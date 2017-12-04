"Реал" определился с размером своего предложения по Икарди

Теги реал мадридмауро икардиинтер милан

"Реал" определился с размером своего предложения по ИкардиМадридский "Реал" определился с размером своего предложения по форварду миланского "Интера" Мауро Икарди.

Так, по сведениям испанской прессы, за 24-летнего нападающего "нерадзурри" в зимнее трансферное окно королевский клуб будет готов заплатить 90 миллионов евро.

Отметим, что итальянский гранд оценивает аргентинца в 110 миллионов евро.

Напомним, "Реал" намерен подписать двух игроков сборной Испании. | soccernews.ru

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