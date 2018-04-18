"Реал" определился с размером своего предложения по Кейну

Мадридский "Реал" определился с размером своего предложения по форварду лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейну.

Так, по сведениям испанской прессы, ближайшим летом за 24-летнего нападающего "шпор" королевский клуб будет готов выложить 80 миллионов евро и отдать своего вингера Гарета Бэйла, оцененного в 95 миллионов евро. Таким образом, общая сумма возможного трансфера лидера атак англичан должна составить 175 миллионов евро.

Напомним, Неймар уже диктует "Реалу" свои трансферные требования. | soccernews.ru