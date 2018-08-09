"Реал" определился с размером своего предложения по Милинковичу-Савичу

Мадридский "Реал" определился с размером своего предложения по полузащитнику римского "Лацио" Сергею Милинковичу-Савичу.

Так, по сведениям Football Espana, "сливочные" будут готовы выложить этим летом за 23-летнего хавбека "орлов", в котором они видят потенциальную замену ведущему игроку своей средней линии Луке Модричу, 100 миллионов евро. Еще 10 миллионов евро королевский клуб планирует предложить в виде различных бонусов.

Напомним, "Реал" расстанется с двумя вратарями. | soccernews.ru