"Реал" определился с размером своего предложения по Санчесу

Мадридский "Реал" определился с размером своего предложения по форварду лондонского "Арсенала" Алексису Санчесу.

Так, по сведениям испанской прессы, в зимнее трансферное окно королевский клуб будет готов заплатить за 28-летнего нападающего "канониров" 30 миллионов евро, что вполне может устроить англичан.

В нынешнем сезоне Санчес забил 3 мяча и сделал 3 результативные передачи в 11 матчах за "Арсенал".

Напомним, Санчес поставил два условия перед "Реалом". | soccernews.ru