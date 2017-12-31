"Реал" определился с размером возможного предложения по Кейну

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"Реал" определился с размером возможного предложения по КейнуМадридский "Реал" определился с размером своего возможного предложения по форварду лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейну.

Как информирует Daily Star, летом следующего года королевский клуб готов будет заплатить за 24-летнего нападающего 170 миллионов евро. При этом в сделку по игроку "шпор" может быть включен вингер "сливочных" Гарет Бэйл.

Напомним, "Реал" еще не определился с будущим Бэйла. | soccernews.ru

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