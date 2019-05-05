"Реал" определился с резервным вариантом на случай срыва трансфера Погба

Мадридский "Реал" проявляет интерес к французскому полузащитнику "Челси" Нголо Канте, сообщает Express.

По сведениям издания, королевский клуб рассматривает кандидатуру Канте на тот случай, если не удастся договориться о приобретении полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба. При этом, "Челси" не планирует расставаться со своим игроком.

В нынешнем сезоне 28-летний Канте провел за "Челси" 51 матч во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. На счету 26-летнего Погба 16 мячей и 11 голевых пасов в 45 поединках.

Не пропустите: Зидан высказался о возможном переходе Погба в "Реал". | http://soccernews.ru