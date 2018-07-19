"Реал" определился с суммой, которую будет готов выложить за Неймара

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"Реал" определился с суммой, которую будет готов выложить за НеймараМадридский "Реал" определился с суммой, которую он будет готов выложить за ведущего форварда ПСЖ Неймара.

Так, по сведениям испанской прессы, королевский клуб не пожалеет на приобретение 26-летнего нападающего парижан 300 миллионов евро. В стане "сливочных" рассчитывают, что столь солидная сумма вынудит чемпионов Франции вступить в переговоры по бразильцу.

Напомним, Лопетеги хочет подписать в "Реал" двух форвардов. | soccernews.ru

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