"Реал" определился с суммой, которую он будет готов заплатить за Салаха

Теги реал мадридлукас васкесмохамед салахливерпуль

"Реал" определился с суммой, которую он будет готов заплатить за СалахаМадридский "Реал" определился с суммой, которую он будет готов заплатить за вингера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

Так, по сведениям испанской прессы, королевский клуб оценил лидера "красных" в 190 миллионов евро. При этом "сливочные" рассчитывают снизить будущую сумму трансфера египтянина до 150-ти миллионов евро за счет включения в сделку своего игрока линии атаки Лукаса Васкеса, который входит в сферу интересов мерсисайдцев.

Напомним, в "Реале" уверены в будущем подписании Салаха. | soccernews.ru

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