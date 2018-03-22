"Реал" определился с суммой, которую он будет готов заплатить за Салаха

Мадридский "Реал" определился с суммой, которую он будет готов заплатить за вингера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

Так, по сведениям испанской прессы, королевский клуб оценил лидера "красных" в 190 миллионов евро. При этом "сливочные" рассчитывают снизить будущую сумму трансфера египтянина до 150-ти миллионов евро за счет включения в сделку своего игрока линии атаки Лукаса Васкеса, который входит в сферу интересов мерсисайдцев.

Напомним, в "Реале" уверены в будущем подписании Салаха. | soccernews.ru